نقابة المحامين تمدد الاضراب وتوسع من فقراته ليشمل الدوائر وليس المحاكم فقط

2019/11/04 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادقررت نقابة المحامين، الاثنين، تمديد فترة الإضراب وتوسيع فقراته ليشمل الدوائر وليس المحاكم فقط.

وذكرت النقابة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، في منشور تابعته “كلكامش برس”، ان “مجلس نقابة المحامين يقرر تمديد الامتناع عن الترافع أمام المحاكم لغاية يوم الاحد ١٠ / ١١ / ٢٠١٩ ويوسع نطاقه بالأمتناع عن مراجعة كافة الدوائر لأنجاز المعاملات وليس للمحاكم وحسب ، تضامناً مع مطالب الشعب العراقي”.

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