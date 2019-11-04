النقابة الوطنية تدين اعتداء مكافحة الشغب على فريق تصوير قناة فضائية في بغداد

2019/11/04 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغدبرس

أدانت النقابة الوطنية للصحفيين في العراق، اليوم الاثنين، اعتداء قوات مكافحة الشغب على مراسل قناة هنا بغداد الفضائية عمر فالح خلال تغطية الاحتجاجات الشعبية بالقرب من جسر الاحرار وسط العاصمة بغداد.





وقال بيان للنقابة تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "قوات مكافحة الشغب اعتدت على عمر فالح خلال تغطية التظاهرات التي امتدت الى جسر الاحرار".

وأضاف ان "معداته الصحفية تحطمت بعد منعه من تغطية عبور المتظاهرين".





وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين في بيانها ان "حرية العمل الاعلامي حق كفله الدستور العراقي، ولا يجوز لاي قوة منع القنوات الفضائية للتظاهرات، وتطالب النقابة الوطنية القيادات الامنية بانهاء التصرفات الفردية التي يقوم بها بعض عناصر القوات الامنية تجاه الصحفيين والاعلاميين".

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