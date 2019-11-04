2019/11/04 | 18:41

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المتظاهرون يسيطرون على منطقة الصالحية ومدخل شارع حيفا

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المتظاهرون يسيطرون على منطقة الصالحية ومدخل شارع حيفا

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