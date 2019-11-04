رئاسة الوزراء تعلن أسماء وجبة جديدة من خريجي الهندسة المعينين على ملاك الدفاع

2019/11/04 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، اسماء الوجبة العاشرة من خريجي كليات الهندسة المعينين على ملاك وزارة الدفاع.

ونشر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، وثيقة تضم أسماء مئة من خريجي كلية الهندسة، المعينين على الملاك المدني الدائم في وزارة الدفاع، ليرتفع العدد الكلي للمعينين الى الف خريج، تنفيذا لحزم الإصلاح الواردة في البرنامج الحكومي المعلن منقبل رئاسة الوزراء مؤخرا، والذي تضمن توفير الالاف من فرص العمل للخريجين العاطلين عن العمل.

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