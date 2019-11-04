الصحاف يؤكد تعرضه لمحاولة اعتداء من قبل متظاهرين

2019/11/04 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ، أحمد الصحاف، تعرضه لمحاولة اعتداء من قبل المتظاهرين خلال مغادرته مقر وزارة الخارجية في بغداد.

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