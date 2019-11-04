مهندس يقتل ابنه لهذا السبب

2019/11/04 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أقدم مهندس زراعي مصري على تقييد نجله وضربه حتى الموت؛ بسبب سرقته 1400 جنيه للعب "البلاي ستيشن"، بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

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