بالوثيقة.. نقابة المحامين تقرر تمديد الامتناع عن الترافع أمام المحاكم

2019/11/04 | 18:47

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بغداد اليوم _ بغداد

مددت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الاثنين، قرارها الامتناع عن الترافع أمام جميع المحاكم القضائية، تضامنا مع مطالب المتظاهرين في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة لنص قرار نقابة المحامين، الذي قررت فيه تمديد الامتناع عن الترافع أمام المحاكم لغاية يوم الاحد 10 / 11 / 2019، فيما وسعت نطاقه بالامتناع عن مراجعة كافة الدوائر لإنجاز المعاملات وليس للمحاكم وحسب، تضامناً مع مطالب الشعب العراقي.

وكان مجلس نقابة المحامين العراقيين، قرر الاثنين (28 تشرين الاول 2019)، دعوة جميع الأعضاء إلى الامتناع عن الترافع أمام جميع المحاكم القضائية، باستثناء القضايا التي تخص متابعة وإطلاق سراح معتقلي التظاهرات.

وقال نقيب المحامين ضياء السعدي في بيان صحفي، إن "مجلس النقابة قرر بجلسته الاستثنائية رقم (1) والمنعقدة في 28 أكتوبر، قرر دعوة جميع المحامين في جمهورية العراق إلى الامتناع عن الترافع أمام جميع المحاكم الفضائية بكل أنواعها ودرجاتها وبأي صفة قانونية كانت وسواء كان محاميا منتدبا أو مختارا"، مشيراً إلى أن "الامتناع عن الترافع يكون ابتداء من صباح يوم الأربعاء 30 تشرين الأول وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين 4 تشرين الثاني".

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