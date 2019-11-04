2019/11/04 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق اعترفت #الحكومة_الهولندية، بمسؤوليتها عن مقتل عشرات المدنيين خلال غارةٍ شنتها طائراتها عام 2015 استهدفت مصنع سلاح تابع لتنظيم داعش في مدينة #الحويجة بمحافظة #كركوك.وأعربت وزير الدفاع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هولندا تعترف بمسؤوليتها عن مقتل /70/ مدنياً في غارةٍ جوية على كركوك) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هولندا تعترف بمسؤوليتها عن مقتل /70/ مدنياً في غارةٍ جوية على كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).