محيي الدين محروس - الأهداف من وراء - اللجنة الدستورية- وما العمل؟

2019/11/04 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محيي_الدين_محروس بدايةً من الضروري التأكيد على عدم الشرعية القانوني لما يُسمى" اللجنة الدستورية " التي تم تشكيلها خارج قرارات مجلس الأمن وخاصةً القرار 2254 الصادر في 18 كانون الأول 2015 ، الذي أكد على بيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2012، وفي هذه القرارات تأكيد على: إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية.وأن تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية......

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