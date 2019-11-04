2019/11/04 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلف: مجموعات تعبر جسر الاحرار وتشعل النيران في عمارة “مطعم بعلبك” بالكامل وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلف: مجموعات تعبر جسر الاحرار وتشعل النيران في عمارة “مطعم بعلبك” بالكامل) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلف: مجموعات تعبر جسر الاحرار وتشعل النيران في عمارة “مطعم بعلبك” بالكامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).