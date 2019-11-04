2019/11/04 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، السيطرة على الحرائق التي اندلعت وسط محال تج...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الدفاع المدني يعلن اخماد حرائق المحال التجارية في منطقة الصالحية ببغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الدفاع المدني يعلن اخماد حرائق المحال التجارية في منطقة الصالحية ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).