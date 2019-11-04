الحكومة تكشف ما جرى قرب وزارة العدل

2019/11/04 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، اليوم الاثنين، عما جرى من احداث قرب مبنى وزارة العدل العراقية.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن خلف قوله، ان "المجموعات التي هاجمت منطقة الصالحية توجهت الى وزارة العدل".

واضاف خلف "تصدت لها قوات حفظ النظام وتمكنت من تفريقها".

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