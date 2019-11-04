2019/11/04 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم كن وهماكن ظلاكن سرابا كن صورة في عين الساحرةكن تميمة في عنق ليليث الثائرة إشرب نشوة الرحيق عصير الشوك وانعتق انعتق من الدم الطافح والخضوع إهرب من المعنى وكن ما لا تريد أن تكون وعي الحجارة غظب الجذورخريطة البذور لا تكن ما يريدون لك أن تكون غبارا يسبح بحمد السجونعبدا لآلهة عمياءتسبح بحمد ما لا يكون ارتشف كأس الحيرة المسر......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعود سالم - من الجنون للجنون) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سعود سالم - من الجنون للجنون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).