عباس علي العلي - خارطة الطريق التي اعدها الحراك الشعبي في العراق

2019/11/04 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي خارطة طريق.1.يعقد الرؤساء الأربع وأستنادا للصلاحيات الممنوحة لهم دستوريا ويقرروا حل مجلس النواب ومجلس الوزراء والمحكمة الأتحادية كونها غير قانونية وليس لديها قانون مشرع تعمل بموجبه.2.تشكيل حكومة وحدة وطنية من أثني عشر وزيرا ثلاثة رجال مال وأقتصاد وثلاثة من رجال القانون والقضاء وثلاثة خبراء إدارة وثلاثة من العسكرين يرأسها رجل أعمال مشهود له بالخبرة والكفأة والنزاهة لمدة ستة أشهر ت......

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