عباس علي العلي - لماذا الحاجة ملحة لتعديل الدستور العراقي؟

2019/11/04 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي تشكل الدراسات النقدية والفقهية المدخل الأساسي لفهم وإدراك قيمة النص، سواء أكان دستورا أو قانونا يحكم حالة عامة تمثل في ذاتها إنعكاسا لإرادة المجتمع وتعبيرا عن وجه من أوجه العقد الأجتماعي، وهنا لا بد للناقد أو الفقيه وحتى المشرع أن يستبطن النصوص في محاولة في معرفة ما تتركه من قيم وواقع في الحياة العامة لما فيها من قدرة على التنظيم السليم الذي هو غاية ووسيلة في آن واحد لتنظيم حياة أجتماعية توازن بين......

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