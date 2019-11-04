رئيس كتلة الصابئة المندائيين يدعو الرئاسات الثلاث للتنازل قبل

2019/11/04 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} دعا رئيس كتلة الصابئة المندائيين النيابية، نوفل الناشي، الرئاسات الثلاث للتنازل قبل "فوات الأوان".

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