مفوضية حقوق الانسان تنشر إحصائية الضحايا والجرحى في أحداث تظاهرات جسري الأحرار والسنك ومنطقة العلاوي

2019/11/04 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق أعلن عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق علي البياتي، الاثنين، عن سقوط 3 ضحايا و150 مصابا في تظاهرات وسط بغداد.وقال البياتي في بيان، ان “ثلاثة شهداء سقطوا بين المتظاهرين وأكثر من 150 مصابا (بين متظاهرين وأفراد الجيش) نتيجة تظاهرات اليوم”.وكان قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي اتهم، اليوم الاثنين، […]

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