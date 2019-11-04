الزراعة تصدر قراراً بمنع أستيراد محصول الطماطم

2019/11/04 | 21:22

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، اصدار قرار يقضي بمنع استيراد محصول الطماطم من جميع المنافذ الحدودية للبلاد، وذلك لوفرتها محليا.

وذكرت وزارة الزراعة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أنه "استنادا للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي، ووفقا لما جاء في كتاب مجلس الوزراء /لجنة الشؤون الاقتصادية والذي نص على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية، حصلت الموافقة على منع استيراد محصول الطماطم ومن جميع المنافذ الحدودية".

ونقل البيان، عن الناطق الرسمي للزراعة، حميد النايف، قوله إن "عملية المنع جاءت نتيجة لوفرة المنتج المحلي من هذا المحصول"، مشيراً إلى أن "فتح استيراد محصول الطماطم في وقت سابق ولمدة أسبوعين، وبكميات محدودة بالتزامن مع مراسيم الزيارة الاربعينية للامام الحسين (ع) واقامة المواكب الحسينية التي تقدم الخدمة للزائرين، جاء خشية من ارتفاع أسعارها".

وأكد النايف، على "زيادة الوفرة المحلية من هذا المحصول مع بدء انتاجه في محافظتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة"، مبيناً أن "الوزارة لم تفتح الاستيراد لهذا المحصول خلال عام 2019 سوى اسبوعين فقط وذلك نتيجة لزيادة انتاج هذا المحصول من قبل الفلاحين المزارعين بعد ان تم حماية المنتج المحلي من قبل الوزارة".

وأضاف الناطق الرسمي للزراعة، أن "سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب اخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية".

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وقال الغضبان في بيان أور

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