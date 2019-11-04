الظروف تخدم برشلونة لحسم صفقة غير متوقعة

2019/11/04 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} تخدم الظروف فريق برشلونة الإسباني في صفقة غير متوقعة لترميم هجوم الفريق في الموسم المقبل وفقاً لما نقلته وسائل إعلام إسبانية اليوم الإثنين.

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