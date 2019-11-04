بالصور.. انسحاب المتظاهرين من جسر الاحرار لساحة التحرير

2019/11/04 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} انسحب المتظاهرون من جسر الاحرار بعد عبوره عصر اليوم الاثنين.

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