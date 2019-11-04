إيران تتسيّد الدول الداعمة للإرهاب وتعمل مع القاعدة

2019/11/04 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترجمة خاصة- الحل العراق أصدرت وزارة الخارجية الأميركية مؤخّراً تقريراً جديداً عن الإرهاب، أدرجت من خلاله #إيران كأكبر راعٍ دولي للإرهاب، حيث يبين التقرير عمل #طهران على تسهيل أنشطة تنظيم […]

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