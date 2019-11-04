مكتب السيستاني ينفي صدور بيان من المرجعية

2019/11/04 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفى مصدر من مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني، اليوم الاثنين، اصدار اي بيان من المرجعية كما اشيع بوسائل اعلامية مختلفة.





واوضح المصدر في بيان مقتضب تلقته "الغد برس"، انه "لاصحة لاصدار اي بيان من مكتب المرجع السيستاني".

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