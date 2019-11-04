ثلاث منتخبات اسيوية تتأهل لدور ١٦ لكأس العالم للناشئين

2019/11/04 | 21:46

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بغداد / الغد برس:

بلغت ثلاثة منتخبات من قارة آسيا دور الـ ١٦ في نهائيات كأس العالم للناشئين تحت ١٦ عاما والمقامة حاليا في البرازيل، وذلك في أعقاب ختام منافسات دور المجموعات .

هذا و تأهلت منتخبات كوريا الجنوبية و اليابان وأستراليا إلى الدور الثاني، في حين خرج منتخب طاجيكستان من الدور الأول رغم حصوله على المركز الثالث في المجموعة الخامسة.

وتطمح المنتخبات الآسيوية في مواصلة مشوار المنافسة، على أمل التقدم إلى الدور ربع النهائي والأدوار اللاحقة.

ويواجه منتخب كوريا الجنوبية نظيره الانغولي ، يوم غد الثلاثاء، في دور ال ١٦ ، هذه المواجهة ستكون متكافئة لحد بعيد حيث تجمع منتخبين حصلا على المركز الثاني في مجموعتيهما خلال الدور الاول .

اما المواجهة الثانية لمنتخبات اسيا في ثمن النهائي ستجمع بين المنتخب الياباني متصدر المجموعة الرابعة ، يوم الاربعاء المقبل ، مع نظيره المكسيكي الذي تأهل كأحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث.

اما المباراة الاخيرة ، يوم الاربعاء المقبل ، ستكون بين منتخب أستراليا المتأهل ضمن احد افضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث مترشحا عن المجموعة الثاني مع نظيره الفرنسي الذي أنهى الدور الأول بثلاثة انتصارات ومتصدرا للمجموعة الثالثة .

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