بالفيديو.. نجم المنتخب الوطني السابق نشأت أكرم يؤيد متظاهري العراق ويصفهم بالأبطال

2019/11/04 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد تتسع دائرة تأييد العراقيين بمختلف شرائحهم للتظاهرات السلمية التي تعيشها بلادهم، وقد أسهم ناشطون وفنانون وإعلاميون في دعم هذه الاحتجاجات منذ اليوم الأول، عن طريق النزول إلى ساحة التحرير، أو التضامن معها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.هذه المرة؛ أعلن لاعب المنتخب الوطني السابق نشأت أكرم تأييده للحراك السلمي المطالب بالحقوق في […]

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