مصدر بمكتب السيستاني ينفي نيته اصدار بيان جديد بخصوص التظاهرات

2019/11/04 | 21:53

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بغداد اليوم _ بغداد

نفى مصدر في مكتب المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، اليوم الاثنين، نية الأخير اصدار بيان ...





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