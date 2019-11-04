2019/11/04 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعيين 200 من خريجي هندسة الطائرات على ملاك وزارة الدفاع وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعيين 200 من خريجي هندسة الطائرات على ملاك وزارة الدفاع) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعيين 200 من خريجي هندسة الطائرات على ملاك وزارة الدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).