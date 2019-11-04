قوات الأمن العراقية تطلق الرصاص الحي على متظاهرين قرب التلفزيون الحكومي في بغداد

2019/11/04 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد شهود عيان الإثنين بأن قوات الأمن العراقية فتحت النار على متظاهرين تجمعوا قرب التلفزيون الرسمي في بغداد ولم يتأكد بعد سقوط قتلى.



وأسفرت موجة الاحتجاجات الثانية التي بدأت مطلع أكتوبر في العراق عن مقتل أكثر من 250 شخصا.

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