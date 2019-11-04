أبناء نينوى ينظمون وقفة تضامنية مع المتظاهرين

2019/11/04 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموصل / شروق ماهر

نظم مسيحيو سهل نينوى وقفة تضامنية تزامنا مع استمرار التظاهرات في العاصمة بغداد وباقي المحافظات للمطالبة بحقوقهم، في حين اعلنت دائرة صحة محافظة نينوى، اضراب الملاكات الصحية في المستشفيات الحكومية بمدينة الموصل.

وقال الناشط سعد ايشو، من قضاء الحمدانية لـ”الصباح”: ان “مسيحيي سهل نينوى نظموا وقفة تضامنية مع تظاهرات بغداد للمطالبة بحقوقهم”.

واضاف، ان”منظمي الوقفة طالبوا الحكومة الاتحادية بتنفيذ مطالبهم وتوفير الحرية والامن والامان لهم داخل سهل نينوى والعيش بسلام في موطنهم الاصلي العراق، داعين الى توفير جميع مطالب المتظاهرين، كون ان التظاهر حق شعبي كفله الدستور”.



وفي الاطار نفسه، نظمت عشرات المدارس في مدينة الموصل، وقفة تضامنية مع المتظاهرين السلميين، مؤيدة لمطالبهم المشروعة. وقالت الناشطة ايمان وليد، لـ”الصباح”: ان”الطلبة في عدد من مدارس مدينة الموصل نظموا وقفة تضامنية داخل المدارس مع التظاهرات في بغداد ومعظم المحافظات، ايدوا فيها مطالب المتظاهرين، مطالبين الحكومة بتنفيذ تلك المطالب، لعودة الحياة واستمرار التعليم”. في تلك الاثناء، اضرب المئات من طلبة جامعة الموصل، عن الدوام الرسمي تضامنا مع الطلبة المتظاهرين في بغداد والمحافظات الاخرى.

واوضح الناشط سعد اياد، الطالب في كلية العلوم لـ”الصباح”، ان “طلبة جامعة الموصل مستمرون بالاضراب عن الدوام الرسمي تضامنا مع المتظاهرين لحين موافقة الحكومة على المطالب المشروعة واحالة الفاسدين على القضاء”.

الى ذلك، اعلنت دائرة صحة محافظة نينوى، اضراب الملاكات الصحية في المستشفيات الحكومية

بمدينة الموصل. وبين مدير صحة نينوى جاسم المعماري، لـ”الصباح”، ان “الاضراب جاء على خلفية توقف رواتبهم ومشكلات مالية اخرى، وتزامنا مع استمرار التظاهرات والاضراب في العاصمة بغداد”، مبيناً ان “استقبال المرضى في المستشفيات يقتصر على حالات الطوارئ

والولادة فقط”.

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