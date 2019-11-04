بلاسخارت: يروعنا استمرار نزيف الدماء في العراق وحان وقت الحوار الوطني

2019/11/04 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الاثنين، إن استمرار نزيف الدماء في العراق شيء مروع، فيما أكدت أن الوقت حان للحوار الوطني.

وغردت بلاسخارت، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "يروعنا استمرار سفك الدماء في العراق، والإحباط الشديد لدى الشعب لا ينبغي الاستهانة به او قراءته بشكل خاطئ".

وأضافت الممثلة الأممية، أن "العنف لا يولد الا العنف ويجب حماية المتظاهرين السلميين، ولقد حان وقت الحوار الوطني".

وكان عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الاثنين، ان "ثلاثة شهداء سقطوا بين المتظاهرين وأكثر من 150 مصابا (بين متظاهرين وأفراد الجيش) نتيجة تظاهرات اليوم"، في بغداد.

وكان قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي اتهم، اليوم الاثنين (4 تشرين الثاني 2019)، أشخاصاً وصفهم بـ"المندسين"، بالوقوف خلف حادثة جسر الأحرار في العاصمة، فيما حذر من أن قطع الطرق "أمر غير مشروع، ويضر بالتظاهرات ذات المطالب المشروعة".

وقال المحمداوي في تصريحات صحافية، إن "إساءة كبيرة حصلت اليوم في حادثة جسر الاحرار نفذها مندسون".

وأضاف قائد عمليات بغداد، أن "قطع الطرق غير مشروع ويضر بالتظاهرات"، داعيا المتظاهرين ذوي "المطالب المشروعة" إلى "عدم قطع الطرق والتعرض للقوات الأمنية".

وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف قد أصدر، في وقت سابق من اليوم الاثنين 4 تشرين الثاني 2019، بياناً حول التطورات التي شهدتها وسط العاصمة بغداد مساء اليوم.

وقال خلف في بيان، إنه "تم اتحاذ الإجراءات الضرورية من قبل قوات حفظ النظام بابعاد مجموعات قامت بحرق عمارة مطعم بعلبك وسط بغداد وقوات الامن قامت بتفريقها"، مبينا أن "فرق الدفاع المدني تقوم بتأمين المنطقة".

وأضاف، أن "المجموعات التي عبرت جسر الاحرار توجهت الى وزارة العدل وتصدت لها قوات حفظ النظام وتمكنت من تفريقها".

وتشهد بغداد ومحافظات جنوبية تظاهرات شعبية منددة بالفساد وسوء الخدمات وتطالب بتغيير النظام السياسي في البلاد، انطلقت في 1 تشرين الأول المنصرم، ولاتزال مستمرة حتى الآن، وقد تخللها أعمال عنف أدت إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف بينهم عناصر أمن.

بغداد اليوم _ بغداد

نفى مصدر في مكتب المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، اليوم الاثنين، نية الأخير اصدار بيان جديد، بخصوص التظاهرات التي تشهدها البلاد.

وقال المصدر، في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "المرجع الديني الأعلى، السيد

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على 10 شخصيات وكيانات مرتبطين بإيران.

وذكرت الخزانة الأميركية، في بيان لها، إنها "فرضت عقوبات على 10 شخصيات وكيانات مرتبطين بإيران، في الذكرى 40 لاستيلاء إي

بغداد اليوم _ بغداد

وضّح الخبير القانوني حيان الخياط، اليوم الاثنين (4 تشرين الثاني 2019)، ما تضمنه القانون العراقي من أحكام بشأن الموظفين المضربين عن الدوام الرسمي.

وقال الخياط لـ(بغداد اليوم) إن "القانون العراقي لم ينظم الاضراب الع

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