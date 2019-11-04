2019/11/04 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق نشر الإعلامي، علي جواد، الموقف في ساحة التحرير وسط بغداد، منذ إنطلاق أحداث جسري السنك والأحرار عصر اليوم الاثنين ووصولهم إلى منطقة العلاوي.وقال جواد في تدوينة على فيسبوك وتابعتها “يس عراق”، إن “مجموعة كبيرة من المُتظاهرين عبرت جسر الأحرار ووصلوا الى شارع المتحف في منطقة العلاوي وفرقتهم قوات مُكافحة الشغب، مبينا أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل الأحداث التي رافقت تظاهرات جسري السنك والأحرار والموقف في ساحة التحرير) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل الأحداث التي رافقت تظاهرات جسري السنك والأحرار والموقف في ساحة التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).