2019/11/04 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يا أبناء شعبنا العراقي الكريم بدأنا احتجاجنا في اليوم الأول من تشرين الأول بدعوة #نازل_اخذحقي ..عبر مواقع التواصل الاجتماعي.ومنذ اليوم الأول، قدّم أبناء هذا الشعب مئات الشهداء وآلاف الجرحى في سبيل إزاحة هذهِ الصخرة الجاثمة منذ أكثر من ستة عشر عاماً، المتمثلة بزمرة من الفاسدين والقتلة والسارقين لحقوقنا، ومنذ أن أعلّنا عن الاعتصام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان من ساحة التحرير وكالة خطوة برس.

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