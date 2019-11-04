2019/11/04 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني: السيطرة على الحرائق في المحال التجارية بمنطقة العلاوي ببغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/04 | 22:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني: السيطرة على الحرائق في المحال التجارية بمنطقة العلاوي ببغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني: السيطرة على الحرائق في المحال التجارية بمنطقة العلاوي ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).