لجان حكومية لزيارة المحافظات وتلبية مطالب المتظاهرين

2019/11/04 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

شكلت وزارة العدل لجانا مع الجهات ذات العلاقة لزيارة المحافظات والوقوف على احتياجاتها بما يخص الدوائر العدلية والملفات المهمة الاخرى، وذلك تنفيذا للحزم الاصلاحية التي اعلنت عنها الحكومة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ثاثر الجبوري في تصريح لـ"الصباح": ان الوزارة وتنفيذا لتعليمات رئاسة الوزراء بشأن حزمة الاصلاحات التي اطلقتها الحكومة المتعلقة بمطالب المواطنين، شكلت لجانا مع الجهات ذات العلاقة لزيارة المحافظات واللقاء مع الاهالي وشيوخ العشائر والاكاديميين والاطلاع على احتياجات محافظاتهم بما يخص الدوائر العدلية والملفات المهمة الاخرى ذات العلاقة.

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