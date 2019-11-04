بالفيديو.. متظاهرو كربلاء يغلقون القنصلية الإيرانية في المدينة “بأمر الشعب”

2019/11/04 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-كربلاء بعد ليلة دامية شهدتها كربلاء يوم أمس؛ شهدت إطلاق النار على محتجين تظاهروا أمام القنصلية الإيرانية في المدينة؛ تجددت التظاهرات في محيط القنصلية اليوم، وقام المتظاهرون بإنزال العلم الإيراني ورفع العلم العراقي مكانه، مصحوبا بالهتافات المنددة بتدخل طهران في الشأن الداخلي للبلاد.وعلق المتظاهرون على أسوار القنصلية لافتة كتب عليها “أغلقت بأمر الشعب”، […]

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