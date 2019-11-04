رشيد غويلب - مجالس ديمقراطية مفتوحة لقيادة الحركة الاحتجاجية / الشيوعي التشيلي يرفض دعوات السلطة للحوار

2019/11/04 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب بعد أكثر من أسبوعين على بدء الاحتجاجات في تشيلي، لا تلوح نهاية في الأفق.وشهد الخميس الفائت اضرابا عاما آخر شارك فيه أكثر من 10 آلاف محتج.وعلى الرغم من محاولات الرئيس اليميني المتطرف سيباستيان بينيرا، احتواء الاحتجاجات والتشديد على العودة إلى الحياة اليومية، لا يزال الآلاف الشيليين يتجمعون في التظاهرات، كل يوم تقريبا، وفي جميع أنحاء البلاد.وبعد فشل حزمة الإصلاحات الحكومية المعلنة، والتعديل ال......

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