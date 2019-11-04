بعثة الامم المتحدة: يجب حماية المتظاهرين وحان وقت الحوار الوطني

2019/11/04 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكدت بعثة الامم المتحدة في العراق، اليوم الاثنين، على حماية المتظاهرين، لافتا انه حان وقت الحوار الوطني.

وقالت البعثة في تغريدة تابعتها "الغد برس"، انه "يروّعنا استمرار سفك الدماء في #العراق.



الإحباط الشديد لدى الشعب لا ينبغي الاستهانة به أو قراءته بشكل خاطئ.



العنف لا يولد إلا العنف ويجب حماية المتظاهرين السلميين.



لقد حان وقت الحوار الوطني".

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