التميمي: الخطوط الجوية العراقية تستغل الظروف لتمرير صفقات فيها شبهات فساد كبيرة

2019/11/04 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس

كشفت النائب ماجدة التميمي، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاقيات وعقود فيها شبهات فساد وهدر واضرار بالمال العام في شركة الخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل.

وقالت التميمي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، أنه "لاحظنا في الفترة الأخيرة وللأسف الشديد استغلال الظروف الحالية التي يمر بها بلدنا العزيز لتمرير وتوقيع عقود واتفاقيات فيها شبهات فساد".

وأضاف بيان التميمي "ستعتبر العقود والاتفاقيات جميعها لاغية بعد تاريخ (2019/10/1)، علما اننا نمتلك الكثير من التفاصيل التي سنتخذ بها كافة الاجراءات القانونية ونطرحها على الرأي العام عاجلا".

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