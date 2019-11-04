2019/11/04 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجدد التظاهرات والاشتباكات في ساحة الرصافي

اخبار مباشرة

تجدد التظاهرات والاشتباكات في ساحة الرصافي

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجدد التظاهرات والاشتباكات في ساحة الرصافي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجدد التظاهرات والاشتباكات في ساحة الرصافي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).