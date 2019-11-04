2019/11/04 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد: تم اعادة افتتاح جسر الشهداء بعد محاولة غلقه بالاطارات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد: تم اعادة افتتاح جسر الشهداء بعد محاولة غلقه بالاطارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).