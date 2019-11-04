العراق: هل يفرض الشارع الأمر الواقع؟

2019/11/04 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نحاول أن نفهم أسباب هذا التصعيد الخطير في العراق.



الأمور وصلت إلى حد محاولة اقتحام مقر التلفزيون العراقي.



قوات الأمن اطلقت النار على المتظاهرين ما تسبب في سقوط خمسة قتلى.



حصلت قبل ذلك محاولة لإضرام النار ضد القنصلية الإيرانية في كربلاء.



نداءات إلى عصيان مدني وشعارات ترفع تطالب بإسقاط النظام. هل دخل العراق في مرحلة مواجهة مباشرة بين السلطة مع الشارع؟ يناقش هذا الموضوع الكاتب و الصحفي جواد بشارة، وهلال العبيدي، كاتب ومحلل سياسي، وفراس مصطفى، أكاديمي ومحلل سياسي.

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