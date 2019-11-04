البطريرك ساكو يترأس صلاة مسكونية من أجل السلام والاستقرار في العراق

2019/11/04 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد ترأس غبطة البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو صلاة مسكونية نظمتها البطريركية الكلدانية في كاتدرائية مار يوسف ببغداد يوم الإثنين 4 تشرين الثاني 2019 من أجل السلام والاستقرار في العراق تحت الشعار “يا رب السلام امنح عراقنا السلام”.تخللت الرتبة وقفة صمت ترحماً على أرواح الضحايا الأبرياء من المتظاهرين والعسكريين، وصلاة لشفاء الجرحى وصلوات من …

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