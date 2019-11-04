السلطات الإيرانية: تضرر شركات الطيران نتيجة قرار ايقاف الزيارات للعتبات المقدسة بالعراق

2019/11/04 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت السلطات الإيرانية، عن تكبد قطاع الطيران المدني خسائر مادية، بسبب إيقاف رحلات الى العتبات المقدسة في العراق.

وأكد رئيس جمعية شركات الطيران في إيران، “مقصود أسعد ساماني” في تصريح نقلته وكالة ” مهر” الإيرانية للأنباء، ان شركات الطيران تضررت كثيرا، بعد قيامها بإيقاف او تقليل رحلاتها الى العراق، واقتصار الرحلات على إعادة الزائرين الإيرانيين من مطار النجف، وتراجع أسعار التذاكر، وانخفاض الطلب على الرحلات، على خلفية قرار السلطات، وقفَ إيفاد الزوار الإيرانيين إلى العراق حتى اشعار آخر، بسبب الأوضاع الراهنة وتصاعد وتيرة الاحتجاجات في البلاد.

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