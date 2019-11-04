الأمم المتحدة تخاطب الحكومة العراقية: يروّعنا استمرار سفك الدماء وحان وقت الحوار الوطني

2019/11/04 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق طالبت بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي”، الإثنين، الحكومة بحماية المتظاهرين في العراق، داعية إلى حوار وطني.وقالت البعثة في بيان لها تلقت “يس عراق” نسخة منه اليوم (4 تشرين الثاني 2019)، : “يروّعنا استمرار سفك الدماء في العراق، الإحباط الشديد لدى الشعب لا ينبغي الاستهانة به أو قراءته بشكل خاطئ”.وأضاف البيان، […]

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