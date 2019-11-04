2019/11/04 | 23:17

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بالفيديو..



متظاهرو ذي قار يرفعون لافتة كتب عليها (مناصب سائرون) ف

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بالفيديو..



متظاهرو ذي قار يرفعون لافتة كتب عليها (مناصب سائرون) في الحكومة الحالية ويرشقونها بالاحزمة

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