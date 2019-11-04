2019/11/04 | 23:18

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عمليات كربلاء: القبض على 5 اشخاص ينتمون لحركة الصرخي قاموا بحرق ا

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عمليات كربلاء: القبض على 5 اشخاص ينتمون لحركة الصرخي قاموا بحرق القنصلية الايرانية

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