عادل حبه - حزب توده ايران يدين بشدة قمع التظاهرات الشعبية وتدخل نظام ولاية الفقيه في العراق

2019/11/04 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_حبه حزب توده إيران يدين بشدة قمع المظاهرات الشعبية وتدخل نظام ولاية الفقيه الايراني في العراق!4 تشرين الثاني/نوفمبر 2019ترجمة عادل حبه وفقا لأحدث التقارير الإعلامية ، دخلت الاحتجاجات الجماهيرية واسعة النطاق في العراق ، والتي بدأت في 9 تشرين الأول/ أكتوبر ، بمرحلة حساسة جديدة.إن حراك الشعب العراقي ، يطالب بتغييرات سياسي مهمة في البلاد ، وقد دشنت في الأيام الأخيرة مرحلة حاسمة.ف......

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