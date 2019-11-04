2019/11/04 | 23:26

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بغداد اليوم ـ الديوانية

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، الاثنين، انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 18 عاماً بعد سقوطه في نهر الديوانية.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فريق وحدة الغوص التابع إلى قسم الشرطة النهرية في قيادة شرطة محافظة الديوانية و المنشآت بامرة المقدم الغواص إسماعيل لفتة ماضي وعدد من المنتسبين، تمكنوا من إنتشال جثة مواطن يبلغ من العمر 18 عاما، بعد سقوطه في نهر الديوانية الصب".

بغداد اليوم _ بغداد

أشاد عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، اليوم الاثنين، بموقف الجيش العراقي في "تقليل" الإصابات بصفوف المتظاهرين في بغداد.

وقال البياتي في بيان مقتضب: "موقف الجيش العراقي كان مشرفاً اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة الداخلية، الاثنين 4 تشرين الثاني 2019، أن قوات الشرطة تحاول التقليل من الاحتكاك بالمتظاهرين والقبض على المخربين فيما اوردت معلومات تخص ما حدث وسط بغداد قبل ساعات.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد خالد المحنا في تصر

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، السيطرة على الحرائق التي اندلعت وسط محال تجارية بمنطقة الصالحية، وسط العاصمة بغداد.

ونقلت قناة "العراقية" شبه الرسمية، عن مدير الدفاع المدني، اللواء كاظم س

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