خلف: المتظاهرون القريبون من جسر الجمهورية سيئون وبعضهم يتعرى عمداً {موسع}

2019/11/04 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} قال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، ان" المتظاهرين القريبين من جسر الجمهورية سيئون وبعضهم يتعرى عمداً".

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