الخزانة الأميركية: فرض عقوبات جديدة على9 اشخاص وأركان القوات الايرانية

2019/11/04 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات جديدة على تسعة أشخاص واحدى مؤسسات الجيش في ايران.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان على موقعها، ان العقوبات الجديدة ستشمل “مجتبى خامنئي” نجل المرشد الإيراني، ومستشار خامنئي للشؤون الدولية “علي اكبر ولايتي”، و”إبراهيم رئيسي” رئيس السلطة القضائية في ايران، إضافة الى الاركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

وأوضحت الوزارة ان الهدف من العقوبات الجديدة، هو منع تدفق الأموال إلى ما اسمته “شبكة الظل”، من مستشاري علي خامنئي في الشؤون العسكرية والخارجية، لدورهم في اضطهاد الشعب الإيراني وتصدير الإرهاب، فيما تزامن الاجراء مع الذكرى الأربعين لاستيلاء مسلحين إيرانيين، على مبنى السفارة الأمريكية في طهران، واحتجازهم اكثر من خمسين اميركيا، من العاملين بالسفارة لمدة اربعمئة وأربعة وأربعين يوما.

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