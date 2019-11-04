الامن الوطني يشن حملة اعتقالات ضد ناشطين في الراشدية شمال بغداد

2019/11/04 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مراسل ” كلكامش برس ” ان قوات تابعة للامن الوطني شنت حملة اعتقالات في منطقة الراشدية لعدد من الذين خرجوا بتظاهرات في ساحة التحرير و الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي ومن يدعون الى الاضراب عن الدوام من الموظفين.

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